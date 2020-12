En grappillant un petit point face à Dijon à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 (0-0), les hommes de Claude Puelsont parvenus péniblement à se défaire de la spirale négative dans laquelle ils sont plongés depuis de nombreuses semaines. Malgré tout, la manière et le jeu produit sur la pelouse n’y sont pas du tout. Et Pierre Ménès l’a bien rappelé dans son blog.

Depuis deux matches, les Verts sortent un peu la tête de l’eau. En pleine crise sportive et en manque criant de résultats, l’ASSE a redressé légèrement la barre sur ses deux dernières rencontres en s’offrant deux points en autant de matches. Des résultats encourageants pour la suite que Claude Puel explique par une « une meilleure structure » au sein de l’effectif stéphanois. Oui mais voilà, même si les Verts ne se sont plus inclinés en championnat depuis le 21 novembre, le niveau de jeu proposé est assez pauvre. En témoigne leur prestation du week-end contre Dijon conclue par un morose 0-0. Pierre Ménès, dans son rôle d’habituel observateur du ballon rond, n’a pas épargné les Verts dans son blog. « L’affreux Dijon-Sainté s’est terminé par un vilain 0-0. Un match pendant lequel les Verts ont encore mis 70 minutes à cadrer une frappe. Les Stéphanois pourront se consoler en se disant qu’ils ne perdent plus, mais comme ils ne gagnent pas non plus… L’équipe récupère pourtant des blessés mais reste d’une insigne médiocrité. Quant au DFCO, sauver sa place en fin de saison relèvera du miracle. »

En attendant, les stéphanois côtoient les bas-fonds du classement à la 15e place, à un petit point du FC Nantes, lui aussi en souffrance. Vendredi, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, les Verts auront à cœur de muscler cette timide bonne dynamique par une victoire à domicile face au SCO d’Angers.