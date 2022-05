Pascal Dupraz est revenu sur la défaite ce mercredi soir en Ligue 1 contre l’OGC Nice après la nouvelle défaite sur le score de 4 buts à 2. Malgré tout, il croit encore dur comme fer au maintien en fin de saison.

En conférence de presse, le coach des Verts s’est exprimé et il estime que son équipe a encore 50% de chances de sa maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. « A chaud, nous n’allons pas chercher à expliquer ce qu’il s’est passé. Nous allons partir le plus vite (possible), nous reposer et préparer notre prochain rendez-vous face à Reims. Nous avons livré une très bonne première période et une bonne fin de partie. Entre les deux, il y a eu un trou noir. Cela s’est vu car on n’a plus fermé les lignes comme auparavant, ni mis Nice en danger quand on sortait de la densité. Il nous faut des garçons avec plus de fraîcheur mentale. Mais c’est avec ces garçons qu’on doit se maintenir. Nous avons toujours 50 % de chances d’y parvenir. Les joueurs se sont investis, on l’a vu à Nice mais pas sur la durée. » Déclare l’ancien entraîneur du SM Caen.

À deux journées de la fin, Saint-Etienne se retrouve barragiste avec 31 points et doit encore affronter le Stade de Reims samedi prochain à domicile avant de finir par un déplacement sur la pelouse du FC Nantes lors de la 38e journée de Ligue 1.