L’entraîneur de l’AS Roma José Mourinho est revenu sur la défaite de son équipe hier soir en Serie A face au Milan AC. Et il a aussi pointer du doigt l’arbitrage.

Voici ce qu’il a déclaré après la rencontre : « Je félicite Milan et je ne veux rien dire de plus. Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain. Le manque de respect envers nos fans et tous ceux qui aiment la Roma me met un peu en colère. Le respect qu’on a – même dans un match où on n’a pas bien joué, où on n’a pas tout laissé sur le terrain – un autre ne l’a pas et cela me met un peu en colère. J’ai fait un effort pour rattraper tous les joueurs devant les vestiaires et non devant l’arbitre, on a pu contrôler l’émotion et rester sereins, » a-t-il affirmé au micro de la chaîne officielle du club romain.