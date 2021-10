Nouvel entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho est très ambitieux et il veut permettre à son équipe de remporter des titres.

Le coach lusitanien a évoqué ses ambitions pour la suite de la saison et la suite de sa carrière sur le banc du club italien. « Quand on lui demande ce qu’il souhaite apporter à la Louve, Mourinho répond « des titres, parce qu’un club vit de titres, parce que les titres alimentent la passion des fans. J’ai tout de suite compris que l’amour que l’on ressent pour la Roma va au-delà des trophées, c’est une passion éternelle, sanguinaire et familière. Mais la victoire est ce qui manque et nous construisons un projet pour y parvenir. S’il vient avec moi, ce sera parfait, sinon ce serait formidable d’avoir contribué à construire cet avenir, qui est le rêve de tous, » rapporte « la Gazzetta dello Sport. »