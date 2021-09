Arrivé lors de l’été 2019 à Tottenham pour 60 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele est désormais cantonné au banc chez les Spurs. José Mourinho l’a fait venir en Angleterre et pourrait bien l’extirper de sa prison doré pour le récupérer à Rome.

Il y a deux ans, Tanguy Ndombele avait tapé dans l’œil de José Mourinho qui avait convaincu sa direction de recruter le jeune lyonnais pour la modique somme de 60 millions d’euros. Peu de temps après, leurs chemins se sont séparés et deux ans plus tard, la situation de Tanguy Ndombele est loin d’être évidente. L’international français est cantonné au banc depuis l’arrivée de Nuno Esperanto et son avenir se dessine loin, très loin de Tottenham. Un statut d’indésirable dont souhaite profiter José Mourinho. A l’AS Roma, le Portugais souhaite se construire une véritable armada capable de renverser des montagnes. Selon The Sun, il fera tout pour que la Louve recrute son ancien chouchou, Tanguy Ndombele.