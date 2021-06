Sergio Ramos, 35 ans quitte le Real Madrid à l’issue de contrat. Le défenseur central est libre de s’engager où il veut. Plusieurs clubs européens observe la situation dont l’AS Roma où José Mourinho souhaite attirer son ancien joueur.

Après le départ de Paulo Fonseca, la direction sportive a engagé José Mourinho comme nouvelle entraineur de l’AS Roma. L’entraineur Portugais souhaite renforcer sa défense lors du mercato estival et il a coché le nom de Sergio Ramos, selon la Gazzetta Dello Sport. Ce dernier, champion du monde 2010 avec l’Espagne, n’a pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Il est donc libre de s’engager où il veut. Jose Mourinho qui a connu Sergio Ramos au Real Madrid entre 2010-2013 a entamé des discussions avec le défenseur central. Mais le dossier semble compliqué, la louve ne pourra pas assumer l’imposant salaire du joueur estimé a plus de 12 millions d’euros et devra faire face à la concurrence de nombreux clubs européens comme le Paris Saint-Germain.