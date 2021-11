Cet hiver, l’AS Roma s’apprête à vivre une nouvelle révolution après l’arrivée soudaine de José Mourinho lors de la période estivale. Connu pour ses choix clivants, le Portugais s’est mis à dos une partie du vestiaire et souhaite désormais se débarrasser d’un groupe de 9 indésirables.

Le marché des transferts hivenal de Rome s’annonce tonitruant. Selon le Corriere dello Sport, José Mourinho souhaite se débarrasser de 9 joueurs qu’il considère comme n’étant pas au niveau pour les nouvelles ambitions qu’il représente désormais dans la capitale italienne. Ces derniers seraient les deux jeunes arrières latéraux Reynolds et Calafiori qui devraient partir en prêt dans des équipes pouvant les faire mûrir. Villar aurait une proposition du FC Valence et sa direction pousse pour qu’il quitte le navire. Kumbulla est apprécié par la Juventus Turin alors que Borja Mayoral, qui était pourtant un remplaçant de luxe sous Paulo Fonseca devrait signer son grand retour au Real Madrid lorsque son prêt de 2 ans prendra fin. Diawara devrait également quitté la Louve et a été offert aux Wolves de Wolverhampton. Fazio et Santon seront quant à eux libéré de leurs contrats qui prendront fin en juin prochain. Le dernier de cette longue liste est une jeune formé au club, Riccardi, qui devrait s’engager en Serie B. Un hiver mouvementé en perspective.