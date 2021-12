Loin de l’Olympique Lyonnais depuis désormais plus d’un an et un transfert à 25 millions d’euros, Lucas Tousart est épanoui sous les couleurs du Hertha Berlin. Tellement que le milieu attise l’intérêt de l’AS Roma de José Mourinho.

Formé à Valenciennes, Lucas Tousart a fait ses gammes dans le nord de la France avant de se lancer dans le grand bain sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Désormais installé au Hertha Berlin depuis plus d’un an et son départ de l’OL pour 25 millions d’euros, le Français est l’un des tauliers de sa formation. Avec 16 rencontres disputées sur 19 possibles, il est devenu, en Allemagne, un élément indispensable de l’écurie berlinoise. Un séjour de courte durée alors qu’un prétendant prestigieux frappe à la porte.

Selon les informations d’Il Romanista, José Mourinho aurait fait de Lucas Tousart l’une de ses cibles privilégiées afin de revenir renforcer l’entrejeu de l’AS Roma. Le profil de l’ancien lyonnais semble similaire à celui de Denis Zakaria, joueur qui plaît également au technicien portugais. Le technicien de la Louve veut apporter de la profondeur à un effectif jugé trop juste et aurait ainsi jeté son dévolu sur le milieu de terrain de 24 ans.