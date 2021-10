Pour la première fois de sa carrière, José Mourinho a encaissé 6 buts alors qu’il était à la tête de l’AS Roma. La Louve s’est durement inclinée ce jeudi face au FK Bodo/Glimt, leader du championnat norvégien, (6-1). Un résultat catastrophique pour le Special One désormais couvert de critiques par la presse italienne.

En tête de son groupe en Europa League, José Mourinho a décidé d’opérer un véritable turn-over dans son XI titulaire afin de faire reposer ses cadres incontestés. Un choix qu’il doit regretter aujourd’hui au vue du résultat final et de la débâcle infligée par le Bodo/Glimt, (6-1). Après la rencontre, le technicien portugais a expliqué ses choix.

« Ce résultat est de ma responsabilité, c’est moi qui ai décidé de jouer avec cette équipe. Je l’ai fait avec de bonnes intentions, pour donner l’opportunité de jouer à des gens qui travaillent dur mais qui ne jouaient pas beaucoup. Avec l’équipe que nous avons, avec tous les matchs que nous avons à jouer, je voulais mettre au repos les titulaires habituels. Sur un terrain artificiel et avec ce climat j’ai décidé de donner du repos, nous avons perdu contre une équipe qui a plus de qualités que nous. Au niveau de la formation initiale, ils avaient plus de qualités que nous« , a déclaré José Mourinho au micro de SkySports.

Une situation qui fait disjoncter la presse italienne qui cible ouvertement le Portugais comme étant le seul responsable de la lourde défaite romaine : « Ce 6-1 dépasse toute imagination. Une chose est d’être submergé par des cadors européens ayant déjà remporté la Champions, une autre d’être humilié par Bodo/Glimt. Mais il y a un aspect encore plus triste que celui-ci dans la sombre nuit norvégienne de la Roma, et c’est la promptitude avec laquelle Mourinho a rejeté la faute sur ses joueurs, les humiliant pour se sauver. Il y a un an l’équipe était bien pire que celle qu’il a en main, à tel point que 90 millions d’euros ont été investis pour la renforcer. Comment est-il possible qu’avec tous ces renforts, et avec un entraîneur qui coûte 7 millions nets par saison, la Roma se fasse ridiculiser ainsi ? Au lieu de blâmer la mauvaise qualité de certains de ses joueurs, il devrait plutôt avoir honte de ce que son équipe a proposé et de son propre travail« , peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport.