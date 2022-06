Alors qu’Aurélien Tchouaméni est annoncé sur le départ de l’AS Monaco pour le Real Madrid depuis quelques jours, les dirigeants du club du Rocher pensent déjà à son remplaçant.

Et à en croire les informations de talkSPORT, l’ASM a ciblé un Malien. Il s’agit de Yves Bissouma. Auteur d’une très belle saison avec Brighton, le milieu de terrain de 25 ans est dans le viseur de plusieurs écuries. Il est à un an de la fin de son bail avec les Seagulls. Estimée à 35 millions d’euros en raison de sa situation contractuelle, Yves Bissouma reviendra-t-il en Ligue 1 ? A noter que Tottenham et Aston Villa s’intéressent également à l’ancien Lillois, auteur 26 matchs et 1 but avec Brighton la saison écoulée. Affaire à suivre…

Africa Top Sports