Sofiane Diop a prolongé à Monaco. Le milieu offensif de 21 ans, est désormais lié au club jusqu’en 2026.

L’AS Monaco protège ses arrières. Débarqué sur le Rocher en 2018, Sofiane Diop s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du club de la Principauté. Auteur de sept buts et deux passes décisives en 35 matchs la saison dernière, le jeune milieu offensif a prolongé son bail avec l’ASM jusqu’en juin 2026. « Pouvoir faire grandir sereinement les jeunes talents du groupe est une de nos priorités stratégiques et la prolongation de Sofiane est, à cet égard, une satisfaction. Depuis son arrivée au club, Sofiane a démontré des qualités techniques mais aussi un tempérament de compétiteur qui lui ont permis de franchir les étapes. Nous sommes convaincus qu’il pourra continuer à s’épanouir au sein du projet sportif de l’AS Monaco et nous réjouissons de cette prolongation. » se réjouit Oleg Petrov.

