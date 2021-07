Assez calme sur le mercato estival, l’AS Monaco devrait rapidement accélérer. Les dirigeants devraient officialiser la venue du jeune ailier de 21 ans, Ismail Jakobs.

D’après les informations de « Sports Bild », le club de la Principauté se rapproche de plus en plus d’un accord et celui qui va disputer les prochains Jeux Olympiques avec l’Allemagne pourrait arriver sur le Rocher contre la somme de 8 millions d’euros. Si sa clause libératoire est aujourd’hui de 13 millions d’euros, Cologne s’est maintenu en Bundesliga de justesse après un match de barrage face à Kiel et cette performance devrait faire baisser la clause. Formé au poste d’ailier, le média allemand avance que Niko Kovac pourrait l’utiliser un cran plus bas, en tant que latéral. Affaire à suivre…