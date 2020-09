Entraîneur en chef de l’AS Monaco, Niko Kovac peut désormais compter sur Kevin Volland (28 ans) l’attaquant allemand.

Sans surprise, le buteur du Bayer Leverkusen quitte la Bundesliga et va découvrir la Ligue 1 avec le club de la Principauté. Il arrive du Bayer contre la somme de 15 millions d’euros et vient renforcer le secteur offensif composé notamment de Wissam Ben Yedder.

“Je remercie les dirigeants de l’AS Monaco pour la confiance témoignée. Je suis ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire et des ambitions fortes. J’ai suivi les premiers résultats de l’équipe, j’ai maintenant hâte de rejoindre le groupe et de me mettre au travail pour apporter mes qualités”, a confié le Bavarois sur le site officiel du club. Après Musaba et Caio Henrique, il devient la 3e recrue de l’ASM sur ce mercato.

🔊🔛 Deutsche Qualität in Monaco 👌 pic.twitter.com/4CKS3Oh9bR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2020