L’AS Monaco est sur le point de trouver son gardien de but pour les deux prochaines saisons. Il devrait s’agir de l’Allemand Alexander Nübel qui arrive en provenance du Bayern Munich.

D’après les renseignements de « RMC », le club de la Principauté va se faire prêté le portier allemand de 24 ans pour les 24 prochains mois. Il est effectivement barré au Bayern par Manuel Neuer et a besoin de temps de jeu afin de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Le média français annonce une arrivée imminent dans le week-end avant de passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat pour être prêté dans la foulée. Il devrait devenir la première recrue du mercato monégasque.