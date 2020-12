Avec une victoire autoritaire à domicile contre Nîmes (3-0) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, Monaco surfe sur sa belle confiance du moment et grimpe à la 4e place du classement, à seulement deux unités du leader le PSG. Pour autant, le coach monégasque Niko Kovac ne s’enflamme pas et garde la tête froide pour la suite de la saison.

Après sa belle prestation à Louis II contre les Crocos de Nîmes ce week-end, Monaco s’invite dans la cour des grands en figurant au 4e rang du championnat de Ligue 1, à égalité avec Lille, Lyon et Montpellier. Le tout à seulement deux longueurs du leader parisien. Malgré l’excellente forme de son équipe, le coach Niko Kovac refuse de s’emballer pour la suite et la fin de la saison. « Le titre ? Pas après 12 matchs, nous n’en sommes pas là, non. C’est une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler. Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des matchs, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous l’avons fait après la défaite de Lyon (1-4) », a analysé le technicien croate en conférence de presse.

En attendant, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder restent sur une très belle série de quatre victoires consécutives en Ligue 1.