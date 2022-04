Pisté par les plus grands clubs d’Europe, Aurélien Tchouaméni serait de plus en plus proche du Real Madrid.

Cet été, tous les chemins mèneront à Aurélien Tchouaméni et comme avec le dossier Kylian Mbappé, c’est le Real Madrid qui semble être en pole position. Certes beaucoup moins sous la lumière des projecteurs que son compatriote du PSG, ou que le phénomène norvégien Erling Haaland, le milieu de terrain de l’AS Monaco est déjà l’un des jeunes joueurs les plus convoités.

Manchester City, Chelsea et le PSG se sont intéressés à la situation du Français de 22 ans, qui a récemment ébloui les fans de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire. Ces trois cadors, ainsi que le Real Madrid, dont l’intérêt a été confirmé par AS, ont un dénominateur commun : le changement de génération au milieu de terrain. Et en Espagne, Tchouaméni est perçu comme le milieu de terrain de l’avenir mais aussi du présent.

Aujourd’hui estimé à 80 millions d’euros d’après les informations du Telegraph, le Français à déjà vu un prétendant se retirer de la course. Le média britannique affirme en effet que Manchester City a enterré la piste Tchouaméni, laissant le champ libre au Real Madrid, à Chelsea et au Paris Saint-Germain.