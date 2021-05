Révélation de Ligue 1 cette saison, Aurélien Tchouaméni envoi un message à sa direction et souhaite que l’AS Monaco poursuive sur sa lancée.

Sur « RMC », l’ancien Bordelais parle de la saison prochaine et demande aux dirigeants de renforcer l’équipe. « On ne sais pas si on gardera la même équipe ou s’il y aura du mouvement. Mais j’ai confiance en la direction pour pouvoir faire l’équipe la plus compétitive possible pour nous permettre de faire bonne figure en Ligue des Champions. Parce que la qualification c’est bien, mais on n’a pas envie d’être ridicule là-bas. Donc il faudra mettre toutes les choses en place pour performer dans cette compétition. »