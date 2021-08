Eliminé hier soir en barrage retour de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk, Aurélien Tchouaméni est revenu sur cette soirée difficile pour le club de la Principauté.

Interrogé par RMC Sport, le milieu de terrain a déploré que l’équipe n’ait pas enfoncé le clou après le doublé de l’attaquant français. « Il nous a manqué du réalisme devant le but. On peut être fiers de ce qu’on a montré. C’est de bon augure pour la suite. On a reculé sans concéder davantage d’occasions. On s’en est procurés. On se devait de marquer ce but pour nous mettre à l’abri. Le match était plié à 3-0. Le Shakhtar a tout donné jusqu’au bout. Ils ont réussi à faire ce qu’ils voulaient. Leur gardien a fait une belle prestation. On est frustrés. »