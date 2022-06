L’AS Monaco s’est attaché les services du Japonais Takumi Minamino pour les quatre prochaines saisons.

Barré par la forte concurrence chez les Reds de Liverpool, le joueur de 27 ans a livré ses premières impressions en tant que nouveau membre de l’AS Monaco. “C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco. Je suis heureux de m’inscrire dans le projet du Club, qui vient de terminer sur le podium deux fois consécutivement et figure parmi les plus reconnus au sein d’un championnat excitant. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et de faire tout mon possible pour aider l’équipe.” Rappelons que l’ASM a déboursé 15 millions d’euros pour le faire venir.