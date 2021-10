Privé d’équipe de France depuis deux ans, le Monégasque estime avoir sa place dans la prochaine liste de Didier Deschamps.

Redevenu titulaire à Monaco cette saison, Djibril Sidibé rêve d’un retour en équipe de France après quasiment deux ans d’absence. Comme les autres Bleus il devra attendre la prochaine liste de Didier Deschamps, dévoilée ce jeudi à 14h.

« Si je ne suis plus appelé en équipe de France, c’est que quelque part, je n’ai pas été à la hauteur de ce que j’ai été dans le passé. Le plus dur, c’est quand un arrière gauche joue à ton poste (Ferland Mendy, ndlr). Ça te pique au fond de toi-même. Mais ce n’est pas une critique envers le sélectionneur. Il a ses raisons, je le respecte et j’irai toujours dans son sens. Mais en tant que compétiteur, ça ne passe pas au fond de moi. Mon rêve, mon objectif, c’est de faire partie de ce groupe pour le Mondial. Et pas seulement d’en faire partie mais de disputer le maximum de matchs. Je n’ai pas envie d’être seulement un bon joueur ou un très bon joueur, je veux être une référence à ce poste-là dans le monde entier », a confié Sidibé au micro de Canal+.