En juillet, l’AS Monaco a décidé de limogé son entraîneur Robert Moreno pour le remplacer par Niko Kovac. Le vice-président de l’ASM, Oleg Petrov, a justifié ce choix.

« Je pense que c’était la bonne décision. Ce n’était pas aussi évident pour moi à ce moment-là. Robert avait beaucoup de qualités. Mais Niko (Kovac) en a aussi beaucoup. Il a plus d’expérience en tant qu’entraîneur numéro 1, et c’est important d’avoir ça à Monaco. Robert aurait peut-être progressé là-dessus, mais ça aurait pu prendre un peu de temps. Or, on en avait besoin sans attendre parce que Monaco est un endroit particulier, avec – comment dire – beaucoup de plaisirs, de tentations, et on a beaucoup de jeunes joueurs ou des joueurs qui viennent d’ailleurs en France. On a donc besoin de quelqu’un qui fasse usage de son expérience de l’autorité », a indiqué le dirigeant dans L’Equipe.