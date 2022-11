A en croire ses propos, la défaite des Monégasques contre l’OM (2-3) n’est toujours pas digérée sur le Rocher. Notamment à cause de l’arbitrage de Benoît Bastien.

« L’arbitre, c’est l’un des meilleurs en France, et mon avis ne change pas après ce match. Mais il y a eu deux décisions cruciales, dans les dix dernières minutes. Sur une action, Breel Embolo est taclé comme au rugby. Au judo, on parlerait d’un ippon. Mon joueur prend un carton jaune, à la surprise générale, et, 30 secondes après, on encaisse le but de l’égalisation. Sur l’ultime action, Payet, un grand joueur, avec beaucoup d’expérience, était entre trois de nos joueurs, il ne voulait qu’une chose, c’était tomber. Si tu siffles ça, tu siffles 100 fois par match, et on arrête de jouer au foot. Et sur cette phase arrêtée, on prend le but… », balance le stratège belge en conférence d’après-match.