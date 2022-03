Entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clement valide le succès des ses hommes lors du match de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille.

« Je n’étais pas vraiment fâché avec mes joueurs, mais je voulais voir plus de confiance de leur part. L’entraîneur doit toujours rester positif et pousser son équipe, surtout avec une équipe jeune. Nous ne devions pas tomber dans l’émotion dans cette rencontre dans un tel contexte, après quatre matchs sans réussite. Ils ont montré du caractère pour aller chercher les trois points en seconde mi-temps. J’étais certain que ça allait venir tôt ou tard. Quand tu es conscient des qualités de tes joueurs, tu sais que ça va tourner à un moment ou à un autre. Les joueurs ont eu une bonne réaction en deuxième période encore une fois. » A terminé le coach belge.