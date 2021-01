Peu utilisé par l’AS Monaco cette saison, Henry Onyekuru (23 ans) devrait figurer dans la liste des joueurs dont le club aimerait se débarrasser cet hiver.

Utilisé en début de saison, Henry Onyekuru n’a finalement pas convaincu Niko Kovac qui, depuis, n’en fait plus un de ses éléments clés. Désireux de se séparer de plusieurs de ses joueurs en janvier prochain, le club de la Principauté va probablement mettre son milieu offensif nigérian sur la liste des transferts. Arrivé sur le Rocher pour 15 millions d’euros il y a un an à Monaco, il a seulement jouer 4 matchs en Ligue 1 cette saison. Et sa prochaine destination pourrait être le Golfe.

D’après Foot Mercato, Onyekuru plait à Al Ain. Le club émirati est à la recherche d’un ailier percutant et efficace et aurait ciblé le Nigérian. L’équipe du Golfe est prêt à proposer un prêt avec option d’achat à Monaco

Par ailleurs, Henry Onyekuru intéresse toujours son ancien club, Galatasaray, qui a déjà entamé des discussions avec son agent, en vue de son recrutement en janvier. Affaire à suivre…

Rodolph Tomegah / Africa Top Sports