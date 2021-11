Après la défaite à Brest le week-end dernier, Monaco a concédé le nul sur la pelouse de Reims hier (2-0). Le gardien monégasque, Alexander Nübel, déplore un manque de passion dans l’équipe.

L’AS Monaco n’y arrive pas cette saison en Ligue 1. Les hommes de Niko Kovac pointent à une décevante 11ème place en championnat. Les Monégasques ont du mal à être dangereux offensivement. Ils viennent d’enchaîner un deuxième match nul et vierge en trois jours après celui contre le PSV en Ligue Europa.

« On a eu du mal à trouver les solutions pour marquer. C’est un match nul, on s’en contente. C’est difficile, on a joué trois matches en une semaine. On doit mettre encore plus de passion pour marquer et pour gagner. On a joué plus haut que contre le PSV et on a tout fait pour essayer de s’imposer. On est toujours motivé, le moral dans le vestiaire est très bon. On va travailler dur pendant deux semaines pour repartir au combat« , a déclaré le gardien monégasque après la rencontre face à Brest.