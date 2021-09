Prêté par le Bayern Munich au club de la Principauté, Alexander Nübel réalise des débuts tonitruants… mais dans le mauvais sens du terme. Une fébrilité qui fait perdre de précieux points à l’AS Monaco. Pourtant, Niko Kovac réitère sa confiance en son jeune portier allemand.

Présent en conférence de presse d’avant match, Niko Kovac a fait un point sur ses gardiens et sur leur hiérarchie au sein du groupe : « Radek (Majecki) a fait du très bon travail la saison dernière, mais Alex (Nübel) a besoin de matchs, de rythme. Il a besoin d’enchaîner les matchs. Il sera notre gardien demain. Radek jouera les matchs de Coupe de France. La Ligue Europa est une compétition très importante pour nous. On veut aller le plus loin possible. On ne va pas changer de gardien. »

Dans un second temps, le technicien monégasque a tenu à défendre son portier titulaire, vivement critiqué depuis le début de la saison : « Sur les sept qu’on a encaissés en Ligue 1, quatre ou cinq ont été des buts pris sur des un contre un. C’est difficile d’être décisif sur ce genre de situations. Contre Marseille, il a eu trois ou quatre un contre un à gérer… Pour l’instant, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités de montrer ses qualités parce qu’on n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Il a besoin de clean-sheets. Il a besoin de plus de soutien des joueurs devant lui, pas seulement de la part des défenseurs mais de toute l’équipe, pour mieux protéger notre but.«