L’entraîneur Robert Moreno ne comprend pas les raisons de son limogeage. Dans une interview accordée à l’Équipe, l’ex-entraîneur de l’AS Monaco s’est dit surpris de la décision des dirigeants monégasques.

« Ma réaction sur le moment ? Une grande surprise. Je n’ai vu aucun indice. Ça me surprend, ça me met en colère sur la forme. Je pense qu’on a construit de super choses, on a fait grandir beaucoup de joueurs. De l’extérieur, on peut interpréter mon départ comme si j’avais mal fait les choses, mais ce n’est pas vrai. Si vous avez un doute sur ce que l’on a fait, demandez aux joueurs« , a déclaré Moreno à l’Équipe.

Dans la même interview, l’entraîneur est revenu sur le jour J où il a appris la nouvelle. « C’était un samedi. Le matin, je reçois un message d’Oleg Petrov, qui me dit qu’il veut me voir, il me dit de descendre au stade après l’entraînement. Sur le chemin, un ami m’appelle : ‘C’est sorti dans les journaux…’. Apprendre qu’on est viré dans la presse, c’est ça qui fait mal. Pas qu’ils te renvoient, parce que dans le football, on est tous de passage. Mais un club comme Monaco doit faire attention à ce genre de choses » a-t-il continué en assurant qu’il n’avait eu aucune explication quant à la décisions des dirigeants. « Pour moi, l’histoire est très simple : un nouveau directeur sportif est arrivé, il voulait compter sur ses personnes de confiance et c’est tout. Après, le temps donnera raison à l’un ou à l’autre. »