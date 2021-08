Toujours à la recherche du successeur de Paul Pogba, Manchester United pourrait abandonner la piste Camavinga pour s’offrir le crack de Monaco : Aurélien Tchouaméni.

Auteur d’une saison incroyable avec l’AS Monaco l’an dernier, Aurélien Tchouaméni a attiré l’attention des plus grands clubs européens. Le champion d’Europe Chelsea est d’abord venu frapper à la porte de l’ASM pour s’attacher les services du meilleur espoir de Ligue 1. Une piste finalement abandonné par Thomas Tuchel et sa bande, qui ont préféré investir 115 millions d’euros sur Romelu Lukaku. Mais Monaco n’est pas tranquille pour autant puisque Manchester United aurait également fait du Français sa nouvelle priorité.

Alors que Paul Pogba pourrait quitter le club gratuitement l’été prochain, les Red Devils sont déjà en quête de son successeur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme celui des deux Français Eduardo Camavinga et Corentin Tolisso. Mais d’après la presse britannique, le vice-champion d’Angleterre n’aurait plus que deux noms en tête : Aurélien Tchouaméni et Declan Rice. Deux joueurs au profil similaire mais dont la valeur est loin d’être la même. Le journaliste Duncan Castles explique que l’AS Monaco demande 40 millions d’euros pour son prodige alors que West Ham ne souhaite pas vendre son Anglais pour moins de 100 millions d’euros. Affaire à suivre…