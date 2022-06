L’AS Monaco souhaite renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine et les dirigeants monégasques voudraient relancer la carrière de Takumi Minamino qui ne fait plus partie des plans de Jürgen Klopp pour l’avenir.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, l’ASM est séduite par l’ailier des Reds de Liverpool Takumi Minamino qui joue très peu dans l’effectif de Liverpool. Recruté pour 12,5 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg début 2020, l’ailier de 27 ans n’est jamais parvenu à faire son trou du côté d’Anfield et il fait face à une énorme concurrence avec Luis Diaz et Diogo Jota. Résultat Monaco voudrait le relancer et le Japonais pourrait bien quitter la Mersey pour une somme entre 15 et 20 millions d’euros… Agé de 27 ans, il est sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2024.