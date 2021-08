Le club Tchèque a annoncé ce lundi avoir épinglé les auteurs de cris racistes lors du match de barrage de la Ligue des champions mardi dernier face à l’AS Monaco.

Victime de cris racistes mardi dernier après son ouverture du score pour l’AS Monaco face au Sparta Prague, Aurélien Tchouameni avait fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le vice-champion de République Tchèque a donné de plus amples détails sur l’affaire. Dans une lettre ouverte, le club précise par ailleurs avoir identifié et banni les supporters du Sparta responsables de cet incident.

« Bonjour AS Monaco, bonjour Aurélien Tchouameni, nous sommes impatients de vous rencontrer à nouveau. Nous venons en tant que club soutenant l’égalité et luttant contre le racisme, pour un monde plus sain. Nous tenons à vous informer que, grâce aux enregistrements de vidéosurveillance et aux enregistrements télévisés, les personnes impliquées dans l’incident ont déjà été identifiées par le Club, font l’objet d’une procédure d’enquête et seront bannies de tous les matchs du Sparta Prague. »

Pour rappel, l’AS Monaco a battu le Sparta 2-0 à Prague la semaine dernière et retrouvera les Tchèques demain soir (20h) à Louis II pour le match retour.