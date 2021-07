Présent aux côtés d’Oleg Petrov face aux médias, le directeur sportif de l’AS Monaco a fait le point sur les envies monégasques lors de ce mercato estival.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif de l’ASM Paul Mitchell en a profité pour évoquer le mercato estival. Il est notamment revenu sur les rumeurs qui entourent le club, avant de donner plus de détails sur la stratégie du dernier 3e de Ligue 1. « Je n’aime pas en parler. On connait le joueur, son profil. Il a bien joué contre nous, mais je ne ferai pas plus de commentaires », a-t-il indiqué au sujet du Lyonnais Jean Lucas, avant de mettre un terme à la rumeur Jérôme Boateng. » Jérôme est un professionnel extraordinaire, Niko connait son profil, mais notre projet est différent. On est plus dans les investissements sur le long terme et les profils à faire progresser. »

« Nous sommes toujours très actifs, toute l’année. On suit le marché tout au long de l’année. Il y a de magnifiques profils à cet Euro, mais les joueurs que nous ciblons ne sont pas nécessairement à l’Euro. On travaille pour qu’on puisse amener de la concurrence à un groupe qui est jeune avec beaucoup de qualité. Tout profil susceptible de nous rejoindre devra renforcer cet effectif, amener une valeur ajoutée. Le marché est plus difficile que l’an dernier, nous travaillons dur. On travaille d’arrache-pied pour donner suite au travail entrepris l’été dernier. L’un des axes c’est de réduire le nombre de contrats, c’est dans ce cadre qu’Arthur Zagre a signé à Utrecht et que Gil Dias quittera Monaco à 99% (il est annoncé à Benfica pour 3 M€, ndlr). J’ai à cœur de mettre à disposition un effectif qualitatif avec un nombre très réduit de joueurs. »