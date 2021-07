Toujours en quête de nouveaux renforts pour la saison prochaine, l’AS Monaco aurait jeté son dévolu sur l’attaquant international néerlandais Myron Boadu.

Comme le confirme « RMC Sport », l’attaquant de 20 ans est même dans le viseur de l’AS Monaco pour le mercato estival et serait bien parti dans ce dossier. Les dirigeants monégasques sont en bonne voie et discuta toujours avec le club néerlandais pour trouver un accord. Les deux équipes pourraient même accélérer dans les jours à venir. Pour rappel, le jeune homme, auteur de 15 buts en 31 apparitions en Eredivisie cette saison, est représenté par un certain Mino Raiola. Affaire à suivre…