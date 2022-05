Arrivé en janvier 2019 pour remobiliser un effectif à l’agonie, Cesc Fabregas a, depuis, perdu son statut de leader du groupe. Une fin d’aventure délicate à négocier pour l’Espagnol.

« J’ai mon opinion. Il est inutile de trop en dire. A l’époque, j’ai signé avec un objectif : sauver l’équipe, alors 19e avec 13 points. J’ai pris un gros risque car la relégation était possible. Le premier match, on fait nul à Marseille (1-1, 20e journée). Puis, j’ai marqué contre Toulouse (2-1, 23e journée) le but d’une victoire cruciale pour la suite de la saison. On peut être satisfait d’avoir sauvé l’équipe. Je suis fier de ce que j’ai apporté ces six mois-là. C’est sûr que c’est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d’un nouveau départ ailleurs. Au niveau individuel, ça se termine mal, c’est certain. Tout professionnel veut jouer et se sentir important. Mais au niveau collectif, je suis satisfait. Monaco peut se qualifier en Ligue des champions. C’est l’objectif du club », a confié Cesc Fabregas dans un entretien accordé à l‘AFP.

Après son départ, l’Espagnol souhaite se lancer dans une ultime aventure avant de partir vers une reconversion professionnelle en tant qu’entraîneur. Un rêve qu’il devrait construire au côté d’Andres Iniesta :« Je ne sais pas. Le temps le dira. Ensuite, j’envisage de me renconvertir entraîneur le plus rapidement possible. Ce métier me passionne. J’ai de plus en plus envie d’apprendre, d’être bien préparé. Je passerai mes diplômes en Espagne. Avec (Andrés) Iniesta, on a déjà évoqué la possibilité de suivre le cursus ensemble. (…) J’ai ma propre philosophie du jeu. Le style d’une équipe dépend toujours de la qualité et des caractéristiques des joueurs. Il ne faut pas être fou, sinon on ne gagne jamais. »