Dirigeant de l’AS Monaco, Oleg Petrov s’est montré très clair au moment d’évoquer l’avenir de son jeune milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni.

« Aurélien Tchouaméni ? On est capables de dire non (à d’éventuelles approches de grands clubs). Nous sommes en train de construire le club avec l’aide de l’actionnaire. Tout le monde est fort et stable pour avoir des résultats, et nous allons progresser. La stratégie reste la même, avec un cap très clair à maintenir. On est contents de la stratégie que nous avons choisie. Je considère que notre mercato est fini, même si des joueurs moins utilisés peuvent encore être prêtés. Mais l’élimination ne change rien et je suis content et fier de la manière dont Niko et le groupe ont rivalisé. » A-t-il confié pour le quotidien « l’Equipe. »