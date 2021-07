C’est fait, l’AS Monaco vient de recruter un deuxième joueur en la personne d’Ismaïl Jakobs qui arrive en provenance du FC Cologne.

Agé de 21 ans, il rejoint la Ligue 1 et vient renforcer l’effectif du club de la Principauté contre la somme de 7 millions d’euros. Directeur sportif de l’ASM, Paul Mitchell souhaite la bienvenue au joueur et revient sur ce dossier. « Dans ce mercato particulier, notre objectif est d’ajouter de la qualité et de la complémentarité à un effectif déjà relevé. Le tout, en continuant de renforcer le dynamisme du groupe et consolider ses fondations pour favoriser la réussite sportive lors des prochaines saisons. L’arrivée d’Ismail s’inscrit dans cette volonté d’étoffer le groupe avec des profils pouvant apporter un plus dès cette saison, tout en travaillant à notre stratégie sur le long terme. Ismail peut évoluer à plusieurs postes. Malgré son jeune âge, il a fait preuve de maturité dans ses performances dans un championnat très exigeant, tout comme avec la brillante sélection Espoirs allemande. Nous lui souhaitons la bienvenue ! » A lancé le dirigeant anglais via le site internet du club.