L’entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovac dévoie les ambitions de son équipe pour la fin de saison et veut dans un premier temps assurer la quatrième place de la Ligue 1.

« Comme je l’ai toujours dit, on doit y aller pas à pas et assurer d’abord la quatrième place. Le classement montre qu’on est dans une bonne position, mais on pourra parler d’autre chose quand on aura assuré la quatrième place, pas avant. On a conscience des qualités de Lille, Lyon et Paris qui seront très difficiles à dépasser ». A indiqué le technicien croate lors de sa conférence de presse.