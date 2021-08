Niko Kovac est revenu sur le match et l’élimination hier soir en barrage retour de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

« Quand je vois les deux matchs, les 210 minutes jouées, je dirais que nous avons dominé pendant 190 minutes. Lors des 20 premières à domicile, nous n’étions pas le Monaco que je connais. Aujourd’hui, cela a été le cas. Parfois le football est cruel et difficile. Mais la vie continue, je suis très fier de la performance de mes joueurs. Nous avons affronté le Shakhtar à l’extérieur, ils ont changé leur façon de jouer, passant d’un jeu court à un jeu long, ce n’est pas leur manière habituelle. Ils ont changé à cause de notre performance, félicitations à mes joueurs et nous devons continuer ainsi. » L’ASM évoluera donc en Europa League cette saison.