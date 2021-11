Les Monégasques se sont faits surprendre hier sur la pelouse du Stade Brestois, 19ème avant le coup d’envoi. L’entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac, pointe du doigt l’attitude de ses joueurs.

Coup d’arrêt pour l’AS Monaco. Le club de la principauté s’est incliné face au désormais barragiste, Brest (2-0). Pourtant tout semblait aller mieux à Monaco. Les Monégasques sont premiers de leur groupe de Ligue Europa et revenaient forts en championnat. En enlevant la récente défaite sur la pelouse de Lyon (2-0), les hommes de Niko Kovac restaient sur huit matchs sans défaites toutes compétitions confondues.

« Brest a montré beaucoup plus d’envie et de motivation et c’est ce qu’il faut pour gagner. Ils ont montré un esprit de combat. Il ne suffit pas de rentrer sur le terrain pour gagner un match. L’équipe de Brest méritait la victoire, pas la nôtre. On a eu la possession, on a dominé, mais on ne s’est pas montrés dangereux. Et, quand vous jouez dans un stade comme ça, il faut du « fighting spirit » et on ne l’avait pas. On n’avait pas l’attitude qu’il fallait. On n’a pas vu le visage de l’AS Monaco que l’on souhaitait voir », a déclaré le technicien croate après la rencontre de la douzième journée de Ligue 1.