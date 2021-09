Entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac prépare avec la plus grande attention le derby de la Côte d’Azur face à l’OGC Nice ce dimanche. Il pense que ce match peut être le début d’une belle série.

« Ils ont changé de façon de jouer. Ils sont devenus plus solides en prenant moins de risques derrière et en travaillant en équipe. Travailler en équipe, c’est ce que nous faisions davantage la saison dernière. Vous ne pouvez avoir de bons résultats que comme ça. Le derby est toujours très spécial. Vous ne pouvez pas dire qu’il y a un gros favori. Ok, pour le moment. Nice a un meilleur classement que nous. Mais un derby, ça n’est pas un match normal, » a confié Niko Kovac devant la presse ce samedi.

Auteur d’un début de saison compliqué en L1 comme en Europe, l’AS Monaco est actuellement 16e du championnat de France, avec 3 défaites en 5 matchs. L’OGC Nice, a contrario, a gagné 3 fois en 4 matchs cette saison, et est 4e du classement.