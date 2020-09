Entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac revient sur la défaite hier soir 2 buts à 1 face au Stade Rennais.

Après le match le coach monégasque a eu un discours plutôt positif et demande à son groupe de ne pas lâcher et relever la tête.

“Je suis déçu car on a très bien joué en première période contre un club de Ligue des Champions. On a été trop passifs en seconde période, on a trop joué latéralement, on a reculé et la pression rennaise s’est accentuée. On a quand même eu deux chances de plier le match, avec Wissam (Ben Yedder) et Youssouf (Fofana), et on les a ratées. Mais on va lever la tête, on est une équipe jeune qui doit progresser. Ce sont des petits détails qui ont fait tourner le match, mais on a montré qu’on pouvait rivaliser avec l’une des meilleures équipes de L1”, a souligné l’entraîneur croate en conférence de presse.