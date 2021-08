Battus à la maison par les Ukrainiens du Shakhtar, les Monégasques auront besoin d’un petit miracle pour se qualifier en Ligue des champions demain soir.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’AS Monaco jouera sa qualification en Ligue des champions demain soir (21h) face au Shakhtar Donetsk, Niko Kovac est revenu sur les chances de son équipe après la défaite 1-0 à Louis II.

« Il faut qu’on soit concentrés, il faut que l’on gagne. Clairement, c’est notre objectif demain (mercredi). Nous affichons deux visages depuis le début de la saison. Celui du Championnat et celui de la Ligue des champions. Je suis sûr que demain, les joueurs afficheront le vrai visage de l’AS Monaco : celui qu’on a vu en Coupe d’Europe et celui de la saison dernière. À l’aller, les vingt premières minutes avaient été difficiles pour nous. Mais après, nous avions dominé le match, on avait vraiment mieux joué que notre adversaire, mais sans marquer. Demain, il faudra être prêt dès la première minute. Nous allons disputer la deuxième mi-temps de cette confrontation. Ce sera un combat de 90 minutes, peut-être plus. »