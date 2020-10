Entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac revient sur cette défaite 4 buts à 1 contre Lyon et notamment la première mi-temps cauchemardesque de ses joueurs.

“Je souhaite féliciter l’Olympique Lyonnais pour sa première période. Nous avons pris des mauvaises décisions, moi le premier. C’est moi qui choisit l’équipe et le système de jeu. Je m’inclus dans ces mauvaises décisions. Nous n’avons pas été assez actifs. On a été trop dans la réaction. On n’a pas couvert les espaces quand il fallait le faire. C’était une première période assez incroyable. Je n’avais jamais vécu ça. Je leur ai demandé de gagner la seconde période, de montrer de meilleures choses et c’est ce que nous avons fait. Cela n’a pas suffi et je n’oublie pas cette première période.” Explique–t-il en conférence de presse.