Après la défaite 1 but à 0 ce mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk, Niko Kovac est revenu sur cette rencontre et à quelques regrets.

« Nous les avons trop respectés durant vingt minutes, pas quand nous n’avions pas le ballon mais quand nous l’avions. Nous avons perdu trop rapidement le ballon et c’était un problème. Pour prendre confiance, il faut avoir le contrôle du ballon. Les joueurs étaient un peu trop nerveux. Après ces vingt minutes, nous avons dominé la partie. On était supérieurs physiquement et on s’est créé des occasions, mais le gardien adverse a fait un grand match. Nous allons continuer, c’est la première période. Nous avons une deuxième période en Ukraine et on y croit. » A-t-il dévoilé après le match. La semaine prochaine, l’ASM aura une nouvelle chance pour décrocher sa qualification en Ligue des champions.