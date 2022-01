Nommé entraineur de l’AS Monaco ce lundi, Philippe Clement a été officiellement présenté à la presse aujourd’hui. Le technicien belge a prononcé ses premiers mots en tant qu’entraineur monégasque.

« Mon français n’est pas encore très bon, je vais essayer de progresser. Je suis très content d’être ici dans un projet ambitieux. Il y a beaucoup de jeunes et un bon équilibre dans le noyau avec les jeunes et les joueurs expérimentés ». Voici les premiers mots de Philippe Clement à la tête de Monaco. Le Belge a ensuite évoqué le jeu qu’il souhait mettre en place : « Il faut s’adapter aux qualités des joueurs. Mais je veux une équipe qui domine, qui joue offensif et avec de l’engagement et de l’envie. J’ai joué avec des systèmes différents par le passé mais toujours avec l’idée d’être dominant ».

L’ancien entraineur du Club Bruges, avec qui il a été deux fois champion de Belgique, a également mis l’accent sur l’unité du groupe. « C’est important de créer une famille avec les joueurs. Dans le monde actuel c’est plus difficile qu’il y a 10 ou 20 ans car les joueurs sont plus individuels mais c’est intéressant de créer cela. Voilà pourquoi on doit connaître les joueurs et aussi ce qu’ils ont en tête. Cela a été notre force les années passées avec des équipes différentes », a indiqué le technicien de 47 ans en conférence de presse.