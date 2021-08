Recruté lors de ce mercato estival par l’AS Monaco en provenance de Cologne dans le championnat allemand, Ismail Jacobs a livré ses premiers mots, après sa présentation ce lundi soir en Principauté.

L’ancien joueur de Cologne a désormais hâte de faire ses premiers pas en match officiel avec l’AS Monaco. « C’est vrai que ce n’était pas facile de quitter sa famille et sa ville natale. Mais je suis à l’aise avec ce choix. Je crois que c’était le bon moment pour faire ce choix dans ma vie personnelle et professionnelle. C’est un club que je connaissais puisque mon ami Benjamin Henrichs y a évolué. Jouer ici est un bon défi à relever. Le club possède un grand palmarès, une histoire et a un bon futur devant lui. Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai rejoint le club (…) Comme le coach l’a dit, nous avons la chance de poursuivre ce qui a été accompli la saison dernière. Nous avons cette chance de nous qualifier pour la Ligue des champions. Nous n’avons pas de pression particulière car la qualification européenne est assurée. Le groupe est juste excité à l’idée de jouer cette rencontre, » a lâché la nouvelle recrue monégasque de 21 ans.