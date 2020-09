L’AS Monaco accueille Florentino Luis (21 ans) en provenance du Benfica Lisbonne.

Ce vendredi, le club de la Principauté officialise la venue du jeune international portugais parle biais d’un prêt sans option d’achat.

“Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats européens mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevées”, a déclaré la nouvelle recrue de l’ASM sur le site officiel du club.

Lié jusqu’en juin 2024 avec la formation lisboète, Florentino Luis avait disputé 18 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020, pour 10 rencontres de Liga NOS. Longtemps blessé la saison dernière, au pays, il est considéré comme un très gros potentiel avec un bel avenir.