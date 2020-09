Présent en conférence de presse, Cesc Fabregas a loué les qualités de son nouvel entraîneur, Niko Kovac. S’il reste courtois envers Moreno, l’ancien joueur de Barcelone a confié ne pas avoir abordé l’aspect tactique avec ses anciens entraîneurs : Jardim et Henry. Pour Henry, ce sera une erreur de début de carrière pour le coach portugais, c’est plus compliqué.

“Parce qu’avec Niko et son staff, on travaille beaucoup de choses, aussi avec Robert Moreno, bien sûr. Mais avant Robert, Niko, on ne travaillait pas beaucoup la tactique, le physique et à propos de ça, je crois que nous étions un peu perdus, dans notre tête et dans nos jambes. Mais je crois qu’avec l’arrivée de Niko, beaucoup de choses intéressantes, tactiquement, avec les vidéos, avec l’analyse, ce que tu fais bien, ce que tu ne fais pas bien… Et ça, pour moi et pour tous les joueurs, c’est très important. Pour faire mieux sur le terrain, dans le match” a confié l’ancien joueur de Chelsea en conférence de presse.