L’AS Monaco pourrait relancer l’ancien talent du Paris Saint-Germain, Javier Pastore lors de ce mercato estival.

Agent du joueur de 32 ans, Marcelo Simonian est plutôt clair concernant l’avenir de « El Flaco » comme il l’exprime pour « LR24, » Monaco ? C’est une possibilité. C’est un club qu’il apprécie« , a-t-il tout simplement répondu. Depuis son départ du PSG pour l’AS Roma, il n’a toujours pas été laissé tranquille par les blessures et aujourd’hui il n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Pastore pourrait même trouver un accord afin d’obtenir une rupture de contrat et s’engager librement dans le club de son choix. Sa connaissance de la Ligue 1 et de la Ligue des champions pourraient aussi être un vrai plus pour aider l’ASM à faire une grande saison. Affaire à suivre…