Face à l’ASSE, Axel Disasi sait que Monaco aura besoin des trois points pour rester dans la course à la Ligue des champions.

De passage en conférence ce vendredi, à la veille du déplacement à Saint-Étienne (19h) pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, Axel Disasi a fait le point sur les objectifs de l’AS Monaco en cette fin de saison.

« On reste concentrés sur nous-mêmes. On avait vécu un mois de mars assez compliqué. On a réussi à passer ce moment-là en restant concentrés sur nous-mêmes et solidaires. Aujourd’hui ça nous réussit, on ne va pas changer cette façon de penser ou d’agir. On sait d’où l’on vient. On reste ambitieux. Maintenant, on va jouer notre va-tout », a confié le défenseur monégasque avant de saluer le travail de son entraîneur, Philippe Clement. « Il a apporté de la confiance. Même quand ça n’allait pas, il était toujours confiant. Il continuait à nous motiver et à nous dire qu’il fallait aller de l’avant. La série qu’on fait lui donne raison. »