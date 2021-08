Buteur hier soir avec l’AS Monaco lors de la victoire 3 buts à 1 contre le Sparta Prague dans le match retour du tour préliminaire de Ligue des champions, Sofiane Diop a une fois de plus montré toutes ses qualités.

Une performance qui a eu pour mérite d’impressionner Andrés Onrubia Ramos. Après la rencontre, il n’a pas manqué de le féliciter au travers d’un message posté sur les réseaux sociaux. « Comme c’est bon Sofiane Diop (2000). Il a une qualité extraordinaire et une magnifique utilisation des espaces. Entre lui et Tchouameni, Monaco a deux jeunes hommes pour lesquels le club peut tirer une grosse poignée d’argent dans quelques années. Superbe but contre le Sparta Prague de Diop, 3-1”, a notamment indiqué Andrés Onrubia Ramos, sous le charme de la jeunesse de l’AS Monaco.